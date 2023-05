Croazia: premier Plenkovic, non abbiamo agenda nascosta per rovesciare governo in Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia non ha alcuna agenda nascosta per rovesciare il governo della Serbia. Lo ha affermato il primo ministro croato Andrej Plenkovic, riguardo all'affermazione del presidente serbo Aleksandar Vucic secondo cui "esiste un interesse a Zagabria" nel rovesciare il governo di Belgrado attraverso le proteste in corso queste settimane nel Paese. Lo scrivono i media locali, secondo cui Plenkovic ha detto che la Croazia "non ha un'agenda nascosta per rovesciare altri governi, tantomeno il governo della Serbia" e che Zagabria "vuole migliorare i rapporti con i suoi vicini". Il premier ha quindi detto di non sapere come mai Belgrado sia "ossessionata" da quello che scrivono i media croati. Sui disordini in Kosovo di ieri, Plenkovic ha dichiarato che il contingente croato della missione Nato Kfor "sta bene e non è stato coinvolto" negli incidenti con i manifestanti. (Seb)