- Il ministero dell’Interno del Kosovo ha smentito le notizie di alcuni media serbi secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo tra la missione Nato Kfor e i rappresentanti serbi sul ritiro delle unità speciali della polizia kosovara (Rosu) dal nord. "No, non esiste un accordo del genere", ha precisato il ministero per il sito kosovaro “Telegrafi”.(Alt)