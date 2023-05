Governo: Gregorini (Cna), intervenire su inflazione e riprogrammazione Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ stato un incontro utile, costruttivo. Si è fatto il punto sulla condizione economica del Paese: si sono affrontati temi e si è parlato di prospettive e strategie per rimodulare il nostro Paese. Ci sono le condizionI”. Lo ha affermato Otello Gregorini, segretario generale della Cna, al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo e le associazioni di categoria sulle riforme e sui principali provvedimenti in materia economica e fiscale. Fra i temi cari alla Cna “ci sono l’inflazione ancora alta, il tema del lavoro, del Pnrr, rispetto a cui c’è l’esigenza di riprogrammato in maniera concreta”, ha concluso ribadendo “la disponibilità sui tavoli tecnici”. (Rin)