Russia: Casa Bianca al corrente dell’attacco su Mosca, stiamo raccogliendo informazioni

- Gli Stati Uniti sono al corrente dell’attacco sferrato su Mosca con alcuni droni, e stanno raccogliendo ancora informazioni per verificare con esattezza quanto è accaduto. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Commentando le accuse del Cremlino, secondo il quale l’attacco sarebbe stato organizzato dall’Ucraina, la portavoce della presidenza Usa ha affermato che Washington “non è favorevole ad attacchi in territorio russo con armi di fabbricazione statunitense: tuttavia, stiamo ancora raccogliendo informazioni”. Il nostro obiettivo, ha continuato, è fornire all’Ucraina l’equipaggiamento e l’addestramento necessari per riconquistare il proprio territorio. (Was)