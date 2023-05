Brasile: Lula propone un piano per rilanciare l'Unione delle nazioni sudamericani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto dell'Unasur - uno degli emblemi del dominio che i governi di centrosinistra esercitavano nell’America latina di inizio secolo - è tornato d'attualità ad aprile, con il rientro di Brasile e Argentina. Un’istanza che si era sgretolata con la progressiva entrata in scena di governi conservatori, e che oggi – con il centrodestra di nuovo ai minimi storici – si prospetta come uno dei diversi progetti unitari messi in campo dai progressisti. Progetti che hanno come denominatori comuni la rivendicazione di un’identità culturale regionale, l’impegno per politiche in favore delle popolazioni meno abbienti e una certa distanza dall’amministrazione Usa. E non è un caso che nelle stesse ore in cui annunciavano il rientro nell’Unasur – rispondendo all’invito del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador -, Argentina e Brasile partecipavano assieme ad altri otto governi al primo vertice dell’Alleanza contro l’inflazione dei Paesi dell’America latina e dei Caraibi. (segue) (Brb)