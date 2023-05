Brasile: Lula propone un piano per rilanciare l'Unione delle nazioni sudamericani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti paesi, a partire proprio da Brasile e Argentina, avevano firmato nel 2019 la recessione dal trattato denunciando la natura eccessivamente “ideologica” del blocco, e preparato le basi per il “Prosur” (Foro per il progresso dell’America del Sud), organismo alternativo crollato sotto i colpi della pandemia prima ancora che per la debolezza delle fondamenta politiche. Il cambio di orientamento politico si era riflesso soprattutto nella condanna al governo venezuelano di Nicolas Maduro per la dura crisi sociale e politica in atto in quegli anni: dodici Paesi, guidati dagli Stati Uniti dell’allora presidente Donald Trump, avevano dato vita al “Gruppo di Lima”, istanza che d’intesa con il leader oppositore Juan Guaidò, puntava all’uscita di scena di Maduro. (Brb)