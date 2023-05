Armenia-Azerbaigian: Usa, la pace nel Caucaso meridionale è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente il proseguimento del dialogo tra Armenia e Azerbaigian. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha affermato che è possibile concordare una pace nel Caucaso meridionale. “I leader di Armenia e Azerbaigian si incontreranno questa settimana a Chisinau, in Moldova, insieme ai nostri partner europei: ci auguriamo che questo incontro possa rappresentare un importante passo avanti per risolvere i problemi tra i due Paesi ad un tavolo negoziale, e non attraverso la violenza”, si legge nella nota. (Was)