Uruguay-Brasile: Lacalle Pou, Lula sminuisce violazione diritti umani in Venezuela

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha criticato l'omologo del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, per aver definito "narrazioni" le denunce di violazioni di diritti umani e limitazione dei diritti civili in Venezuela. "Devo dire che sono rimasto sorpreso quando è stato detto che ciò che accade in Venezuela è frutto di una narrazione falsa", ha detto Lacalle Pou commentando le dichiarazioni rese da Lula al termine del bilaterale con Maduro, tenuto ieri a Brasilia. "Si sa già cosa pensiamo del Venezuela e del governo del Venezuela. Se tanti gruppi si mobilitano per tentare di intermediare con il governo affinché i diritti umani vengano rispettati, la cosa peggiore quello che possiamo fare è tentare di coprire il sole con il dito", ha detto Lacalle Pou nel corso del suo intervento al primo vertice dei presidenti dei Paesi del Sud America, in corso a Brasilia. (segue) (Brb)