Difesa: Pentagono, caccia cinese ha intercettato “aggressivamente” aereo Usa la scorsa settimana

- Un caccia da combattimento J-16 cinese ha effettuato una manovra “inutilmente aggressiva e pericolosa” dopo che ha intercettato un aereo da ricognizione statunitense Rc-135 Rivet Joint nelle acque internazionali del Mar cinese meridionale, la scorsa settimana. Lo ha confermato il Pentagono, precisando che l’incidente è avvenuto il 26 maggio scorso. Secondo il dipartimento della Difesa Usa, il caccia cinese ha tagliato bruscamente la strada all’aereo statunitense, costringendo il pilota a virare all’interno della turbolenza di scia del J-16 per evitare uno schianto. Il Comando statunitense dell’Indo-Pacifico ha precisato in una nota che l’aereo Usa stava conducendo “una missione di routine” nello spazio aereo internazionale. “Gli Stati Uniti continueranno ad organizzare ed effettuare operazioni ovunque sia consentito dalle norme internazionali, in maniera sicura e responsabile”, si legge nella nota. (Was)