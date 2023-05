America del Sud: presidenti firmano Consenso di Brasilia sull'integrazione regionale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, durante un incontro bilaterale con Maduro che ha sancito una ripresa piena delle relazioni bilaterali, interrotte nel corso del governo del predecessore, Jair Bolsonaro, Lula ha duramente criticato le politiche "anti-venezuelane" e "guidate dal preconcetto" messe in campo da Stati Uniti e Unione europea (Ue) aggiungendo che il Venezuela ha bisogno di diffondere la sua "narrativa" sulla situazione politica ed economica del Paese per contrastare le "narrative" costruite dagli oppositori sulla scena internazionale". Le affermazioni scatenavano la risposta del presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, che ha criticato l'omologo del Brasile per aver definito "narrazioni" le denunce di violazioni di diritti umani e limitazione dei diritti civili in Venezuela. "Devo dire che sono rimasto sorpreso quando è stato detto che ciò che accade in Venezuela è frutto di una narrazione falsa", ha detto. (segue) (Brb)