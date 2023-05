America del Sud: presidenti firmano Consenso di Brasilia sull'integrazione regionale (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche sono venute anche dal presidente del Cile, Gabriel Boric, che, in una conferenza stampa ha detto in una conferenza stampa che la situazione in Venezuela non è una narrazione, ma "reale e seria"."Esprimo, rispettosamente, il mio dissenso con quanto detto dal presidente Lula secondo cui la situazione dei diritti umani in Venezuela sarebbe una costruzione narrativa. Non è così, non è una costruzione narrativa, è una realtà, è grave e io ho avuto modo di vedere, ho visto l'orrore dei venezuelani, questa questione esige una posizione ferma", ha affermato il presidente del Cile. (segue) (Brb)