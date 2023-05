America del Sud: presidenti firmano Consenso di Brasilia sull'integrazione regionale (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambizione di Lula va oltre ed è quella di sfruttare la congiuntura politica regionale per riattivare l'agenda di cooperazione sudamericana in aree chiave, come cambiamento climatico ed energia. "Lo scopo dell'incontro è promuovere un dialogo franco tra tutti, al fine di individuare denominatori comuni, discutere le prospettive per la regione e riattivare l'agenda di cooperazione sudamericana in aree chiave, come la salute, il cambiamento climatico, la difesa, la lotta agli illeciti transnazionali aziende, infrastrutture ed energia", recita una nota del ministero degli Esteri brasiliano. (segue) (Brb)