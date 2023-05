Usa: Camera, repubblicani vogliono accusare il direttore Fbi di oltraggio al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti, il repubblicano James Comer, ha dichiarato di voler accusare di oltraggio al Congresso il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, dopo che l’agenzia ha rifiutato di consegnare alcuni documenti chiesti nei giorni scorsi dai parlamentari. La commissione ha emesso un mandato di comparizione chiedendo di ottenere tutti i documenti in cui vengono descritte le interlocuzioni dell’agenzia con “fonti confidenziali” che contengono la parola “Biden”, a partire dal giugno del 2020. L’Fbi ha fatto sapere alla commissione che non avrebbe consegnato i documenti. “Contestare il Congresso e nascondere queste informazioni ai cittadini è inaccettabile”, ha detto Comer, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. Il deputato repubblicano ha precisato di avere in programma per oggi, mercoledì 31 maggio, una telefonata con Wray, ma di voler comunque avviare un procedimento per accusare il direttore dell’agenzia di oltraggio al Congresso. La mozione andrebbe approvata in commissione, prima di essere votata alla Camera dei rappresentanti. La decisione finale, in ogni caso, spetterebbe al dipartimento della Giustizia. (Was)