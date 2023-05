Venezuela: presentano ricorso contro primarie presidenziali delle opposizioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri regolamenti riguardano norme e vincoli per la campagna elettorale, per la selezione degli scrutatori, le norme per contare i voti, impugnarli e stabilire la nullità delle schede. Le primarie erano state presentate a metà febbraio dal presidente dell'apposita Commissione, Jesus Maria Casa, a una platea che comprendeva, oltre a esponenti della società civile e dei principali partiti politici, anche i rappresentanti diplomatici di Italia, Giappone, Cile, Francia, Spagna, Svizzera, Germania, Portogallo, Perù, Paesi Bassi, Polonia ed Unione Europea. (Was) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata (Vec)