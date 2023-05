Argentina-Venezuela: Fernandez chiede a Maduro di rientrare in organismi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina si augura che il Venezuela possa tornare ad essere presente in organismi internazionali, a partire dalla a Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh). Lo rende noto la presidenza argentina al termine dell'incontro tra i due capi di Stato, Alberto Fernandez e Nicolas Maduro, tenuto oggi in Brasile, a margine del primo vertice dei Paesi dell'America del Sud. "Durante l'incontro, cui hanno partecipato anche i ministri degli Esteri (l'argentino) Santiago Caifero e (il venezuelano) Yvan Gil, Alberto Fernandez ha chiesto all'omologo di far sì che il Paese sia rappresentato nei fori e meccanismi internazionali, rimarcando soprattutto la Cidh", si legge nella nota. (segue) (Abu)