Argentina-Venezuela: Fernandez chiede a Maduro di rientrare in organismi internazionali (2)

- La presidenza rivendica inoltre il lavoro fatto da Buenos Aires per sostenere "il dialogo tra i venezuelani per la ricerca di una soluzione politica che, nell'ambito dei rispettivi meccanismi istituzionali e costituzionali, garantisca la piena vigenza della democrazia e il rispetto dei diritti umani, contribuendo così al recupero dell'economia venezuelana e al benessere della popolazione". L'Argentina ribadisce in questo senso la necessità che governo e opposizioni trovino l'accordo per celebrare elezioni presidenziali nel 2024. Al tempo stesso, il governo Fernandez insiste sulla necessità che vengano "rimosse le sanzioni imposte al Venezuela da altri Paesi", come detto in precedenti appuntamenti internazionali. (Abu)