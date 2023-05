Governo: Giansanti (Confagricoltura), fondamentali rilancio investimenti e piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’incontro di oggi è andato bene perché il presidente Meloni ha posto il tema di produrre ricchezza ed è quello che vogliamo sentirci dire”. Lo ha affermato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo e le associazioni di categoria sulle riforme e sui principali provvedimenti in materia economica e fiscale. Allo stesso modo sono importanti “il rilancio investimenti, un focus sull’occupazione e grandi campagne di pianificazione industriale. La costruzione di un tavolo con il ministero dello Sviluppo economico e con quello dell'Agricoltura è fondamentale se vogliamo produrre di più" ha aggiunto ribadendo la necessità “di un grande piano sulle infrastrutture e sulla messa in sicurezza del territori: quanto visto in Emilia Romagna non possiamo più permettercelo”. (Rin)