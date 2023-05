Brasile: Lula propone un piano per rilanciare l'Unione delle nazioni sudamericani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo sfondo, il progetto più volte annunciato di rilancio della Comunità dei Paesi dell’America latina e dei Caraibi (Celac), l’organismo che mette assieme tutto il continente eccezion fatta per Usa e Canada, in aperta concorrenza con l’Organizzazione degli Stati americani (Osa), considerata troppo succube degli interessi della Casa Bianca. Iniziative come detto tornate in auge con la presenza contemporanea di governi con guida a sinistra: determinante in questo senso l’ascesa di Gustavo Petro, primo presidente progressista nella storia della Colombia e artefice di una decisa apertura di credito nei confronti del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Senza contare il ritorno di Luiz Inacio Lula da Silva in Brasile, la presenza di Lopez Obrador in Messico e quella – probabilmente a scadenza – di Alberto Fernandez in Argentina. (segue) (Brb)