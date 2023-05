Brasile: Lula propone un piano per rilanciare l'Unione delle nazioni sudamericani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unasur fu promossa nel 2008 dal presidente venezuelano Hugo Chavez per contrastare l’influenza degli Stati Uniti nella regione, in un momento nel quale in Sud America governavano diversi presidenti di centro-sinistra. L’intenzione era creare un’unione economica e politica che desse agli Stati membri una voce più forte sulla scena internazionale, preludio di una possibile unità regionale anche politica, se non monetaria. Col passare del tempo, e l’uscita di scena di diversi dei protagonisti del “neo socialismo” – il boliviano Evo Morales, l’ecuadoriano Rafael Correa, il brasiliano Lula o l’argentina Cristina Kirchner- l’istanza ha perso abbrivio, fino a non essere più capace di trovare il sostituto alla carica di segretario generale, dopo la fine del mandato del colombiano Ernesto Samper, nel 2017. Ad oggi il blocco è composto solo da Bolivia, Guayana, Suriname e Venezuela. (segue) (Brb)