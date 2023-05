America del Sud: presidenti firmano Consenso di Brasilia sull'integrazione regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I firmatari del documento finale hanno "convenuto di promuovere, d'ora in poi, iniziative di cooperazione sudamericana, con un focus sociale e di genere, in aree che riguardano i bisogni immediati dei cittadini, in particolare le persone in situazioni vulnerabili, comprese le popolazioni indigene, come la salute, la sicurezza alimentare, sistemi alimentari basati su agricoltura tradizionale, ambiente, risorse idriche, disastri naturali, infrastrutture e logistica, interconnessione energetica ed energie pulite, trasformazione digitale, difesa, sicurezza e integrazione delle frontiere, contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e cybersecurity". (segue) (Brb)