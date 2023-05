America del Sud: presidenti firmano Consenso di Brasilia sull'integrazione regionale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo vertice dei leader del Sud America, fortemente voluto dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, hanno partecipato i capi di Stato dei principali Paesi della regione, ad eccezione della presidente del Perù, Dina Boluarte, il cui governo sconta l'isolamento da parte di alcuni leader regionali, come il colombiano Gustavo Petro, che non riconoscono la legittimità del suo mandato. Il Perù è stato comunque presente con il primo ministro Alberto Otarola. Tra i presenti anche Nicolas Maduro, in una rarissima trasferta fuori dai confini nazionali. La sua partecipazione sancisce di fatto il ritorno del presidente venezuelano nel consesso dei leader regionali, complice la congiuntura politica che vede presidenti di sinistra alla guida di quasi tutti i Paesi della regione. (segue) (Brb)