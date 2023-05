Lavoro: Foti (Fd'I), dati Istat smentiscono sinistra su occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul decreto Lavoro c'è da parte della sinistra "una narrazione inesatta. Non fa altro che ripetere che questo governo crei precari, ma tutto ciò è smentito puntualmente dai dati dell'Istat i cui numeri ci dicono invece che aumentano i lavoratori a tempo indeterminato". Lo dichiara nel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai1, il capogruppo di Fratelli alla Camera, Tommaso Foti. "Questa è la cartina di tornasole e negli ultimi sei mesi il governo Meloni lo ha dimostrato. Raccontatela come volete, ma la verità è un'altra", aggiunge.(Rin)