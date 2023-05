Ucraina: Scurria (Fd'I), vergognosa mostra filo-Putin, si dimetta presidente Municipio II di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo gravissimo che in un difficile e grave momento di crisi internazionale, dovuto all’invasione da parte della Russia nei confronti dell’Ucraina, si tenga a Roma una mostra filo Putin, con tanto di plauso da parte dell’ ambasciata russa per i contenuti esposti", dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria. "La mostra si è svolta con il patrocinio istituzionale del Municipio II di Roma, a guida del centrosinistra, in un locale a San Lorenzo, quartiere capitolino dove vi sono associazioni e spazi culturali gestiti da forze di sinistra. Ritengo che il Municipio II debba fare assolutamente chiarezza e autocritica, senza celarsi dietro a spazi di libertà che altrimenti verrebbero negati. Stiamo assistendo a una vera violazione della democrazia internazionale con uno Stato invasore che, da più di un anno, causa feriti, morte e distruzione, mentre l’Italia coerentemente dall’inizio della guerra, con l’appoggio del governo e a gran parte dell’opposizione sostiene l’Ucraina e il suo popolo", spiega. "Non possiamo accettare che l’Italia ospiti una mostra dove venga esposta la lettera 'Z' nella locandina, un chiaro rimando a quella dipinta sui carri armati delle forze armate di Mosca impiegate in guerra contro lo Stato ucraino. Non bastano scuse, occorrono dimissioni immediate da parte del Presidente del Municipio romano", conclude Scurria. (Rin)