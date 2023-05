© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora alla Scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, presenta il Protocollo d'intesa in tema di diritto allo studio, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, in particolare degli alunni e delle alunne con background migratorio, concluso tra Roma Capitale e l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Ipseoa Tor Carbone, via di Tor Carbone 53, Roma (ore 9:30)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi inaugura con la Presidente del Municipio XIII Sabrina Giuseppetti la nuova area ludica di Borgosesia dopo gli interventi di completa riqualificazione. Via Borgosesia, appena oltrepassato Largo Mombasiglio, Roma (ore 17)- Convegno dal titolo "Il valore dell'alleanza per i siblings", organizzato da Azione in collaborazione con Osservatorio malattie rare. Interverranno, tra gli altri: Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione, Marco Lombardo, senatore della Repubblica Italiana, e Carla Consuelo Fermariello, presidente Commissione Scuola in Campidoglio. Campidoglio, Sala del Carroccio, Roma (ore 17) (segue) (Rer)