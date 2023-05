Venezuela: presentano ricorso contro primarie presidenziali delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi partiti e associazioni di categoria del Venezuela guidati dall'ex deputato Luis Ratti hanno trasmesso alla Corte suprema un ricorso per invalidare le primarie delle opposizioni per la scelta di un candidato presidente alle elezioni del 2024. "Presentiamo un ricorso costituzionale contro il processo viziato delle primarie. Annunceremo tutti i punti e gli argomenti giuridici che fanno di questo u processo opaco. Ci accompagnano la direzione nazionale del Partito di azione nazionale Venezuela, il Movimento repubblicano del Venezuela, il Movimento nazionale Pais, organizzazioni a difesa dei diritti umani, rappresentanti universitari, avvocati, esponenti della chiesa evangelica e cattolica, tra gli altri"; ha scritto Ratti in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Nel mirino dei firmatari la presunte "parzialità della commissione nazionale primarie, i movimenti non chiari le violazioni alle leggi del Paese, le esclusioni di altri aspiranti, la mancanza di garanzie per i venezuelani, il sequestro politico dell'opposizione". Per Ratti si tratta di smascherare "le mafie organizzate nell'opposizione". Ratti è stato membro del Movimiento al socialismo (Mas) ed è considerato oggi vicino al governativo Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Il ricorso allarma gli ambienti delle opposizioni, che denunciano la contiguità politica tra il governo e la Corte suprema. (segue) (Vec)