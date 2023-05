Venezuela: presentano ricorso contro primarie presidenziali delle opposizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione nazionale primarie, che ha detto di star ancora lavorando a un programma minimo cui tutti i candidati dovranno aderire per rappresentare le opposizioni, ha sin qui elaborato una serie di documenti organizzativi, ma non sciolto tutti i nodi. La questione più delicata rimane quella del voto all'estero. Si tratta di un tema particolarmente complesso per le difficoltà con cui un potenziale enorme bacino di voti - i milioni di venezuelani che hanno lasciato il Paese, presumibilmente censurando l'operato del governo -, dovrebbe potersi iscrivere alla consultazione. Nell'impossibilità tecnica e finanziaria di certificare l'intero universo elettorale, e garantire l'unicità del voto, la Commissione ha deciso di accettare il voto di chi è registrato all'anagrafe esistente (circa 107 mila cittadini) e di chi (tra i circa 3 milioni di venezuelani non iscritti) vorrà aggiornare da remoto la propria posizione. "Ma è l'unico modo per certificare che non ci siano voti doppi", ha detto Maria Carolina Uzcategui, vice presidente della Commissione nazionale delle primarie. Il gruppo di lavoro ha nel frattempo elaborato una lista di 77 città dove i venezuelani nel mondo potranno recarsi a votare. "Abbiamo già trasmesso ai partiti politici i nomi delle 77 città che abbiamo attrezzato per garantire il voto all'estero", ha detto Uzcategui intervistata dai media locali. "Gli aventi diritto al voto sono quelli che "erano già iscritti al registro elettorale", ha detto la funzionaria. (segue) (Vec)