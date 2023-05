Brasile: conti del governo registrano saldo positivo da 2,9 miliardi di euro ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti del governo - che includono i bilanci del dipartimento del Tesoro, della Previdenza sociale e della Banca centrale - hanno registrato un avanzo primario di 15,6 miliardi di real (2,9 miliardi di euro) ad aprile 2023. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia, evidenziando che su anno il saldo è inferiore del 48,3 per cento rispetto al surplus da 29 miliardi di real (5,4 miliardi di euro) di aprile 2022. Nei primi quattro mesi dell'anno i conti registrano un surplus da 47,1 miliardi. Il risultato è inferiore di quasi il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso quando il saldo fu positivo per 79 miliardi di real (14,7 miliardi di euro). Negli ultimi 12 mesi i conti registrano surplus per un valore di 22,3 miliardi di real (4,1 miliardi di euro), pari allo 0,22 per cento del Pil. Nel 2023 il governo è autorizzato a chiudere l'anno con un disavanzo primario fino a 228 miliardi di real (42,5 miliardi di euro) come definito dalla legge di bilancio. (Brb)