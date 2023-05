Governo: Granelli (Confartigianato) dopo incontro a Chigi, daremo nostro contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che sia stato un momento importante che abbiamo apprezzato perché è stato un confronto che ha messo in evidenza la possibilità di impostare un metodo strutturale per affrontare temi che per noi sono centrali, come pensioni, lavoro e riforme costituzionali”. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo e le associazioni di categoria sulle riforme e sui principali provvedimenti in materia economica e fiscale. “Daremo il nostro contributo”, ha aggiunto chiedendo “norme che tengano contro del vero tessuto economico e sociale del Paese di cui noi facciamo parte”. (Rin)