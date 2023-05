Governo: Gamberini (Legacoop), bene avvio confronto ma convocare tavoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo apprezzato questo avvio di confronto, consapevoli che il percorso da costruire è ancora lungo ed i tavoli, sui temi in discussione oggi, non sono stati ancora convocati”. A dirlo è stato Simone Gamberini, presidente di Legacoop, al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo e le associazioni di categoria sulle riforme e sui principali provvedimenti in materia economica e fiscale. “Abbiamo espresso alcune preoccupazioni sui primi segnali di possibile crisi economica che oggi rileviamo e questo non può che fare accelerare i tavoli, per concertare un progetto di sviluppo del Paese”, ha concluso. (Rin)