Ucraina: Casa Bianca, accordo sul debito non avrà alcun impatto su assistenza a Kiev

- L'accordo raggiunto tra la Casa Binaca e la leadership dei repubblicani al Congresso per alzare il tetto del debito federale non avrà alcun impatto sul proseguimento dell’assistenza all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Lo ha detto la direttrice dell’ufficio di bilancio della presidenza Usa, Shalanda Young, durante un briefing con la stampa. “Non mi aspetto alcun impatto su questo fronte”, ha detto. (Was)