Camera: M5s occupa Giunta elezioni. Fd’I, atto di violenza

- “Questa sera è accaduta una cosa gravissima alla Camera dei Deputati. I parlamentari dei Cinque Stelle hanno di fatto impedito alla Giunta per le elezioni di riunirsi ed esercitare le sue prerogative. Un atto di una violenza estrema che preclude l'esercizio della normale dialettica politica. Solo il senso di responsabilità di chi ha subìto questo sopruso ha evitato conseguenze peggiori”. E’ quanto affermano in una nota i componenti della Giunta per le elezioni di Fratelli d’Italia. (Com)