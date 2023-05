Commercio: capigruppo maggioranza Campidoglio, grandi novità per esercizi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È stata approvata oggi in Aula Giulio Cesare la delibera che regola il commercio nella città storica. "Un documento essenziale che vuole restituire decoro e bellezza ad un territorio sottoposto a tutela Unesco e che andrà a sostituire il vecchio regolamento in scadenza domani. Abbiamo portato avanti un grande lavoro di mediazione e di ascolto con comitati, cittadini e associazioni, questo ci ha permesso di raggiungere questo importante risultato. Un provvedimento discusso in quattro commissioni consiliari e otto commissioni municipali, con dibattiti e approfondimenti in tutte le sedi possibili", dichiarano i capigruppo di maggioranza in Campidoglio. "Ringraziamo Andrea Alemanni, presidente dem della commissione capitolina Commercio per il grande lavoro di raccordo e tutti i colleghi di maggioranza e opposizione che hanno votato la delibera - proseguono -. Oltre al divieto di altri tre anni per nuove aperture di minimarket e negozi di souvenir nell'area Unesco, é stato prorogato di sei mesi, al 31 dicembre prossimo, anche il divieto di apertura dei laboratori alimentari artigianali. E' quanto prevede un subemendamento alla norma transitoria sulla delibera che disciplina gli esercizi alimentari e che di fatto oltre al blocco delle licenze di vicinato proroga il blocco anche per il laboratorio artigianale. Questo tempo ci consentirà di approfondire e studiare al meglio le esigenze dei territori insieme ai Municipi e alla Giunta, valutando l'estensione del provvedimento ad altri municipi, al pari del centro storico. Le regole precedenti infatti permettevano i trasferimenti senza limiti e ciò ha creato una concentrazione di minimarket in certe aree della zona Unesco, più appetibili commercialmente, rispetto ad altre. Oggi vincoliamo I trasferimenti obbligati a 100 metri quadrati per i minimarket e 80 metri quadrati per i laboratori artigianali. Per i minimarket stabiliamo finalmente il divieto di installare money transfer. Per i laboratori inseriamo inoltre obblighi stringenti per il consumo sul posto. Misure importanti che tracciano una volta di piú un percorso di rivitalizzazione e rigenerazione culturale e sociale del centro storico. Vogliamo riordinare il sistema bilanciando le esigenze di tutela del decoro con il rilancio del tessuto commerciale, puntando sulla qualità degli esercizi", concludono.