Kosovo: premier Kurti rinvia partecipazione a Globsec di Bratislava per situazione nel nord

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha rinviato la propria partecipazione alla Conferenza sulla sicurezza globale (Globsec) che si tiene a Bratislava. Il portavoce del governo, Perparim Kryeziu, ha detto al sito “Telegrafi” che “a causa degli sviluppi nel Paese” la partecipazione del primo ministro è stata rinviata. "Non è ancora stato deciso in modo definitivo se parteciperà o meno", ha aggiunto Kryeziu. Il premier Kurti aveva precedentemente dichiarato che oggi pomeriggio avrebbe partecipato a un panel dal titolo "I Balcani occidentali e la strada verso l'Ue". Alla conferenza era stato invitato anche il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e per questo motivo la capitale slovacca era stata menzionata da alcuni media come possibile luogo di incontro tra i due leader. In queste ore anche il presidente serbo ha annunciato che non partirà per Bratislava.(Alt)