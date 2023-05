Kosovo: la Nato dispiega forze aggiuntive nella missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta ai recenti disordini e al ferimento di 30 membri della missione Kfor in Kosovo, la Nato ha deciso di schierare le Forze di riserva operativa (Orf) per i Balcani occidentali, che si trovavano pronte al dispiegamento da sette giorni. Lo ha reso noto un comunicato dell’Alleanza Atlantica. A un ulteriore battaglione multinazionale delle forze di riserva è stato ordinato di ridurre il proprio stato di prontezza al dispiegamento da quattordici a sette giorni, per essere pronto a rafforzare la missione Kfor se necessario. "Il dispiegamento di ulteriori forze Nato in Kosovo è una misura prudente per garantire che la Kfor abbia le capacità di cui ha bisogno per mantenere la sicurezza, in conformità con il mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha affermato l'ammiraglio Stuart B. Munsch, del Comando interforze alleato di Napoli (Jfc Napoli). “Voglio elogiare la Kfor per aver intrapreso azioni rapide e professionali per intervenire a fermare i disordini e salvare vite umane. La violenza deve cessare e tutte le parti devono smettere di agire per minare la pace in tutte le comunità del Kosovo”, ha continuato. Il Jfc Napoli sta monitorando da vicino la situazione in Kosovo e continuerà a coordinarsi con la missione Kfor per garantire che abbiano tutte le capacità e le forze di cui hanno bisogno per garantire in modo imparziale un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le comunità secondo il loro mandato basato sulla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Com)