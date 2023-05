Kosovo: ancora tesa la situazione nei comuni del nord a maggioranza serba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli scontri, i media di Belgrado e Pristina hanno dato versioni differenti. Quelli serbi hanno accusato il contingente della forza a guida Nato di aver usato la forza e lanciato gas lacrimogeni e bombe d'urto per disperdere un raduno di cittadini che si erano rifiutati di far passare tre veicoli blindati della polizia kosovara davanti al comune di Zvecan, mentre secondo le fonti kosovare sono stati i manifestanti di etnia serba ad attaccare per primi la forza Nato con il lancio di bottiglie e altri oggetti. A sua volta, la Kfor in mattinata ha diramato una nota in cui si spiega che le proprie unità hanno risposto agli attacchi "non provocati", sferrati "da una folla violenta e pericolosa". Nella serata di ieri il presidente serbo Vucic ha a sua volta dato la colpa agli agenti della polizia kosovara che "hanno sparato contro i manifestanti serbi, i quali a loro volta hanno risposto con il lancio di pietre e altro", ha affermato. Il capo dello Stato ha quindi ribadito come i cittadini serbi abbiano chiesto che la missione Kfor sostituisca le unità speciali della polizia del Kosovo che devono ritirarsi dal nord. (segue) (Seb)