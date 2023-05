Kosovo: ancora tesa la situazione nei comuni del nord a maggioranza serba (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre ieri sera il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha telefonato a Vucic e al primo ministro kosovaro Albin Kurti ribadendo con forza che "ogni violenza e ogni provocazione deve cessare immediatamente". Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito la vicinanza ai militari feriti, affermando che "non saranno tollerati altri attacchi alla missione Kfor", mentre il ministro Crosetto è rimasto fino a notte inoltrata in contatto con i ministri della Difesa dei paesi contributori alla missione Kfor, tra cui l'omologo del Regno Unito Ben Wallace, per "esercitare la massima pressione sulle autorità di Serbia e Kosovo, al fine di mitigare le tensioni e riportare le parti a un costruttivo e pacifico dialogo". Un messaggio a favore dell'allentamento delle tensioni diretto a Pristina è arrivato dalla comunità internazionale. L'Alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell ha dichiarato che le azioni della polizia speciale kosovara attorno agli edifici municipali nel nord del Kosovo "devono cessare immediatamente". Anche i Paesi del Quintetto hanno condannato la decisione del Kosovo di forzare l'accesso dei sindaci negli edifici municipali nel nord "nonostante i ripetuti appelli alla moderazione", accompagnati dall'affermazione dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo, Jeffrey Hovenier, il quale ha ribadito che "è importante che i sindaci non entrino con la forza nei comuni". (segue) (Seb)