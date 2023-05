Kosovo: ancora tesa la situazione nei comuni del nord a maggioranza serba (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani è intervenuto anche oggi, affermando che "forse bisogna far sì che l'insediamento dei sindaci di etnia albanese nel Kosovo del Nord venga rinviato per cercare di calmare le acque". Secondo i media la situazione nel nord del Kosovo sembra essere più tranquilla anche se tesa, e centinaia di cittadini si sono radunati di nuovo davanti agli edifici comunali di Leposavic e Zvecan. Intanto la Nato ha deciso di schierare le Forze di riserva operativa (Orf) per i Balcani occidentali, che si trovavano pronte al dispiegamento da sette giorni. Il ministro della Difesa Crosetto ha confermato che la situazione "è migliorata e sembra esserci meno tensione rispetto a ieri" sebbene, ha aggiunto, "serva una soluzione diplomatica". Il ministero degli Interni del Kosovo ha smentito le notizie di alcuni media serbi secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo tra la Kfor e i rappresentanti serbi sul ritiro delle unità speciali della polizia del Kosovo dal nord. Secondo le fonti di Pristina, inoltre, alcuni dei neo eletti sindaci hanno iniziato ad esercitare le proprie funzioni, sebbene quello di Leposavic lavori barricato dentro all'edificio del comune da ieri mattina per paura di incontrare la folla fuori dell'edificio. Infine il primo ministro del Kosovo Kurti e il presidente serbo Vucic hanno comunicato nel pomeriggio di aver rinviato la loro partecipazione alla Conferenza sulla sicurezza globale (Globsec), che si tiene a Bratislava, a causa degli ultimi sviluppi. (Seb)