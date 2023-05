Veneto: assessore Cultura, "Il Teatro Viaggiante" è progetto per riscoprire fascino palcoscenico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, presso Villa Settembrini a Mestre, si è tenuta la presentazione della rassegna "Il teatro viaggiante". "È un ambizioso progetto - ha spiegato Cristiano Corazzari, assessore alla Cultura della Regione Veneto - che ci porterà durante questa estate a godere in Veneto di numerosi spettacoli e a riscoprire il fascino e la semplicità di quel teatro che si spostava nelle ambientazioni di piccoli e grandi centri, sospendendo in qualche modo il tempo e lasciando gli spettatori immersi in un'atmosfera magica e sognante, come solo l'arte teatrale riesce a fare. Sono certo che "Il Teatro Viaggiante" otterrà un grande seguito e successo anche con un pubblico trasversale, arricchito dalle presenze turistiche che visitano i nostri centri". La rassegna fa parte del programma triennale del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale assieme al Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, al Comune di Venezia e alla Regione del Veneto. "A otto mesi dall'inizio delle celebrazioni per i 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia - ha poi proseguito l'assessore - il progetto 'Goldoni 400' si arricchisce con questa rassegna importante. Si tratta di un progetto a cui la Regione tiene molto e che è sostenuto attraverso le risorse destinate ai Grandi Eventi. 'Il Teatro Viaggiante' è frutto di un lavoro di collaborazione e scambio tra due realtà di cui la Regione del Veneto è socia: il Teatro Stabile del Veneto, tornato recentemente nel suo ruolo di naturale spettanza di Teatro Nazionale, e il nostro circuito regionale, Arteven, che da oltre 40 anni garantisce sul nostro territorio un'ampia diffusione di appuntamenti culturali e di spettacolo di notevole spessore. Un'occasione unica per rilanciare il nostro sistema della cultura e dello spettacolo dopo i difficili anni della pandemia, nonché per collaborare e fare rete tra istituzioni" ha concluso Corazzari. (Rev)