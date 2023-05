Governo: Prampolini (Confcommercio), bene prima risposta a emergenza alluvioni, ora benefici più inclusivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’obiettivo di un’Italia più attiva va poi fermamente perseguito. E gli interventi di riduzione del cuneo fiscale e contributivo vanno resi complessivamente strutturali e progressivamente rafforzati. Sarebbero importanti, inoltre, scelte di detassazione degli aumenti contrattuali”. “Mentre la valorizzazione erga omnes della contrattazione collettiva esercitata da chi realmente rappresenta il mondo delle imprese e del lavoro resta la migliore risposta alla questione del salario minimo. Il nesso strutturale tra politiche per il lavoro e politiche per la formazione, e la dimensione attiva dei percorsi di inclusione si confermano – ha concluso Prampolini - la sfida più rilevante da affrontare per una sicurezza sociale più inclusiva e più sostenibile”. (Com)