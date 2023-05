Pakistan: Delmastro (Fd'I), governo italiano in prima linea per difesa cristiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nouman Asghar è stato condannato a morte per blasfemia in Pakistan. La Farnesina ha correttamente e immediatamente chiesto al Pakistan di garantire il giusto processo e che venga in ogni caso rivista la sentenza". Lo afferma Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e presidente del Gruppo Interparlamentare per la tutela della libertà dei Cristiani nel Mondo, che aggiunge: " Il governo italiano è in prima linea nella tutela della libertà religiosa e dei cristiani perseguitati nel Mondo".(Rin)