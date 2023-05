Spagna-Usa: Sanchez incontra l'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, focus su temi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha incontrato oggi al palazzo della Moncloa di Madrid l'ex segretaria di Stato degli Stati Uniti, Hillary Clinton. I due hanno avuto modo di fare il punto sui temi attualmente all'ordine del giorno dell'agenda internazionale in un contesto segnato dall'impatto della guerra in Ucraina. Sanchez ha comunicato a Hillary Clinton la volontà di continuare a collaborare con gli Stati Uniti su diversi temi, come la riforma dell'architettura finanziaria internazionale, la lotta all'emergenza climatica, l'intelligenza artificiale e l'America Latina. Secondo quanto riferito in un comunicato del governo, durante l'incontro si è discusso anche dell'importanza di difendere la democrazia, oggi "sistematicamente attaccata in Europa e in America dal populismo" attraverso la "disumanizzazione" degli avversari politici, la manipolazione e la disinformazione, tema che il presidente del governo spagnolo ha avuto modo di approfondire con il presidente statunitense Joe Biden durante la sua visita a Washington il 12 maggio. Hillary Clinton è stata la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti e, a questo proposito, Sanchez ha sottolineato l'esempio che la sua figura rappresenta oggi per le ragazze e le donne di tutto il mondo, evidenziando il valore delle politiche femministe promosse dal governo spagnolo. (Spm)