Abruzzo: Marsilio su ricostruzione, finanziati 47 progetti per oltre 20 milioni euro

- Nella giornata di ieri si sono tenute a Roma le riunioni delle due Cabine di Coordinamento che riguardano i sismi del 2009 e del 2016. Nella riunione relativa al Fondo complementare ed al programma di investimenti Next Appennino, sono state approvate due importanti ordinanze che riguardano la Regione Abruzzo con cui sono state approvate le graduatorie dei bandi delle misure di sostegno a progetti di investimento per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive e del terzo settore e per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo. Per il cratere 2009, ha riferito questa sera il Presidente della Regione Marco Marsilio, sono stati finanziati 16 progetti per lo sviluppo imprenditoriale per un importo di euro 9.083.212,36 relativi al comprensorio del Comune di L'Aquila, mentre altri 11 progetti per un importo di euro 6.049.728,46 riguardano gli ulteriori comuni del cratere. Per il cratere del 2016 sono stati invece finanziati 6 interventi per euro 2.327.282,68.Per i progetti di inclusione sociale sono stati finanziati 9 progetti per euro 2.221.954,01 per il Comune di L'Aquila e 2 progetti per euro 480.000 a favore dei restanti comuni del cratere 2009, mentre per il cratere 2016 sono stati finanziati 3 interventi per euro 761.965,20.La Cabina ha inoltre discusso del possibile utilizzo delle somme residue delle graduatorie dei precedenti bandi. La Regione Abruzzo ha indicato quale linea strategica quella della valorizzazione degli investimenti che abbiano un effetto moltiplicatore più rilevante sull'occupazione e sull'economia territoriale. (segue) (Gru)