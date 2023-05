Abruzzo: Marsilio su ricostruzione, finanziati 47 progetti per oltre 20 milioni euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allocazione delle somme residue avverrà nel corso della prossima Cabina. Si tratta di 25 milioni per il sisma 2009 e 3,2 milioni per quello del 2016 relativi ai residui dei bandi di sostegno agli investimenti delle imprese. A tali importi si andranno a sommare i residui delle misure di sostegno al turismo, allo sport, alla cultura ed all'inclusione sociale la cui dimensione è pari a circa 14 milioni per il 2009 e 2,2 per il 2016. Nel corso della Cabina di Coordinamento del sisma 2016 sono state inoltre approvate, tra le altre, due ordinanze che disciplinano le scadenze temporali per la presentazione e le integrazioni delle domande di contributo e introducono ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione della ricostruzione. Con la prima sono state introdotte norme che rendono attuabili le recenti novità legislative fortemente volute dal presidente Marsilio in ordine alla sanabilità delle lievi difformità edilizie negli edifici danneggiati dal sisma del "fuori cratere". I soggetti legittimati avranno 150 giorni di tempo per procedere alle sanatorie ed ottenere così il contributo per la ricostruzione.È stata inoltre inserita una norma che consente a tutti coloro che hanno rinunciato al contributo sisma in favore delle agevolazioni fiscali previste dal superbonus rafforzato del 110%, di poter revocare la dichiarazione di rinuncia ed accedere nuovamente al contributo per la ricostruzione. È stato infine fissato al 31 ottobre 2023 il termine per la presentazione ed il completamento delle domande di contributo da parte dei soggetti beneficiari di Cas con danni gravi alle proprie abitazioni. La scadenza delle altre tipologie di domande per edifici con danni gravi è stata invece differita al 31 dicembre. (Gru)