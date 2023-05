Usa: ex vicepresidente Pence critica accordo sul debito, i cittadini meritano di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha criticato l’accordo raggiunto tra la Casa Bianca e la leadership repubblicana al Congresso per alzare il tetto del debito federale per i prossimi due anni. Pence, che dovrebbe annunciare la sua corsa alla presidenza Usa nel 2024 nei prossimi giorni, ha affermato in una nota che il compromesso raggiunto dai negoziatori “non risolve i problemi di fondo, ma si limita ad utilizzare le solite tattiche politiche per avviare riforme di poco conto, indebolendo le nostre Forze armate in un momento storico in cui il nostro Paese si trova ad affrontare minacce sempre più pericolose provenienti dall’estero”. I cittadini, ha aggiunto, meritano di meglio. (Was)