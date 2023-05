Francia: Commissione inchiesta, "mancanze" ed "errori" su morte indipendentista corso Colonna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità francesi hanno commesso "mancanze", "inazioni" ed "errori" che hanno portato alla morte di Yvan Colonna, militante indipendentista corso ucciso nella prigione di Arles da un altro detenuto radicalizzato islamista nel marzo del 2022. È quanto emerge da un rapporto della Commissione di inchiesta incaricata di indagare sul dossier. Nel rapporto si segnalano 29 raccomandazioni divise in tre settori: la riforma dello statuto di detenuto particolarmente segnalato (Dps), il "rafforzamento dell'individuazione e della sorveglianza dei detenuti radicalizzati pericolosi" e il miglioramento del controllo di chi presenta problemi psichiatrici. Sempre secondo il rapporto, due prefetti citati in forma anonima avrebbero espresso soddisfazione per la morta di Colonna in un gruppo su Whatsapp. L'indipendentista stava scontando una condanna all'ergastolo per aver partecipato all'omicidio del prefetto Claude Erignac, avvenuto nel 1998. (Frp)