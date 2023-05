Autonomia: Landini, non disponibili ad aprire trattativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo non siamo d'accordo sull'Autonomia differenziata, ma non siamo neanche disponibili ad aprire trattative per farla". Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo e i sindacati sulle riforme e sui principali provvedimenti in materia economica e fiscale. “Per noi la Costituzione va difesa e va applicata. L'Autonomia differenziata deve essere tolta dal tavolo perché fa danni a questo Paese”, ha aggiunto Landini. (Rin)