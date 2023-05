Venezuela: presentano ricorso contro primarie presidenziali delle opposizioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione aveva già presentato i sei documenti "che fissano le regole del gioco democratico per l'elezione di una candidata o candidato unitario per il 2024". Un nome che probabilmente non sarà l'unico del fronte oppositore: diverse forze formalmente anti governative non si iscrivono al meccanismo, professandosi contrari al carattere "radicale" di cui sarebbe viziata la Piattaforma unitaria, la coalizione dei principali partiti di opposizione che ha investito sulle primarie. Tra i testi presentati ce n'è uno che che fissa le condizioni necessarie per potersi candidare: non meno di 30 anni, unica cittadinanza venezuelana, l'aver "dimostrato un impegno non equivoco nella lotta per la libertà, il riscatto della democrazia, il rispetto dei diritti umani, della libertà dei prigionieri politici e del rientro degli esiliati". (segue) (Vec)