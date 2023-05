Ue: Benifei confermato capodelegazione Pd al Parlamento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputato del Partito democratico, Brando Benifei, è stato confermato come capodelegazione del Pd al Parlamento europeo. È stato lo stesso Benifei a renderlo noto tramite una nota. Alla riunione ha partecipato in collegamento da remoto anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Oggi, con la segretaria nazionale Elly Schlein, abbiamo svolto una riunione della delegazione Pd al Parlamento europeo, dove sono stato riconfermato capodelegazione con voto unanime. Ringrazio la segretaria e i colleghi per le parole di stima e di supporto per il lavoro che proseguirà insieme fino alle elezioni europee", ha detto Benifei. "La destra si è dimostrata forte e radicata nel Paese e per questo abbiamo bisogno di costruire al più presto un'alternativa più solida di quanto siamo riusciti a fare finora. È una sfida che dobbiamo vincere per le nuove generazioni, per un futuro di pace, democrazia e sviluppo dell'Italia e dell'Europa", ha concluso Benifei nella nota. (Beb)