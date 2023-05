Fvg: assessore Cultura, rafforzare relazioni con Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia intende rafforzare le relazioni internazionali, economiche e culturali con la Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina. Lo ha detto oggi il vicepresidente della Regione e assessore alla Cultura, Mario Anzil, che ha accolto a Coseano il primo ministro Radovan Viškovic e una delegazione della Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina in visita ufficiale in Regione. “Il Friuli Venezia Giulia – ha detto Anzil - da terra di confine è diventata centro del cuore dell'Europa e può rafforzare una serie di relazioni internazionali con la Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina e con le altre realtà dei Balcani per mettere in campo un dialogo istituzionale capace di portare ricadute positive in termini economici ma anche culturali”. A partire, ha sottolineato l’assessore, da Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura, definita “un’opportunità straordinaria da cogliere per tutto il nostro territorio”. (Frt)