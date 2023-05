Ecuador: ambasciatore Falconi a "Nova", su crisi politica scelte di Lasso a difesa diritti dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dinanzi alla "barbarie" istituzionale messa in campo dalle opposizioni, la decisione del presidente Guglielmo Lasso di sciogliere il Parlamento, era l'unica costituzionalmente in grado di tutelare i diritti del popolo dell'Ecuador. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" l'ambasciatore dell'Ecuador a Roma, Miguel Falconi Puig, ripercorrendo le tappe della recente crisi politica che ha portato ad elezioni anticipate. Lasso "è stato sottoposto per ben tre volte a un tentativo di essere destituito, sempre senza successo", ricorda l'ambasciatore. L'ultimo "assalto" in parlamento era nato con l'accusa di "tradimento alla Patria. Ma non c'era nessuna ragione giuridica per evocare un motivo che tutt'al più può essere invocato in situazioni di guerra, per intelligenza col nemico", ha sottolineato Falconi Puig. "Questa causa è stata ritirata dagli stessi proponenti che si sono resi conto della sua assurdità", ed è stata convertita in un "giudizio politico" per un presunto fatto di corruzione. Avvalendosi delle prerogative istituzionali, il presidente Lasso si è presentato in Aula ad esporre le sue ragioni, peraltro utilizzando "solo poco più di un'ora sulle tre che da regolamento aveva a disposizione".